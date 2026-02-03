ラッパーで、パリ五輪では米国チームのリポーターも務めたスヌープ・ドッグ（54）の孫が他界した。娘コリ・ブローダス（26）の娘であるコーディちゃんが、新生児集中治療室（NICU）から退院後、3週間でこの世を去ったという。 【写真】リボンについた靴下を履いたコーディちゃん「I miss you」の言葉が切ない… コリはインスタグラムにベッドでコーディちゃんを抱い