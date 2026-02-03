日本ケアサプライ（2393、東証スタンダード）。福祉用品のレンタル卸し大手。1位・2位大株主が三菱商事（38・5％保有）、ALSOK（30・5％）ということが最大の目玉。【こちらも】構造改革を潜り抜けたカシオを、株価は評価していると思えるが三菱商事が1998年に設立した企業であり、2020年12月にALSOKと資本業務提携。ALSOKは現状で全国に35万世帯近くを顧客としており、ケアサプライにとっては最良のパートナーと言える。本