女優の平祐奈が３日、東京・中央区の水天宮で行われた「水天宮節分祭」に出席した。国学院大神道文化学部出身で、神職の資格を持つ。桃色の神職用装束に額当をつけ、参加者にお祓（はら）いを行った。節分が新年の始まりとされることから、今年の目標を「前向きに働きたい。一つ一つの縁を大切に、一つ一つを深く大きな輪を広げられたらいいな」と意気込み。役者としては「役の幅をどんどん広げていきたい。イメージにない