女優の平祐奈が３日、東京・中央区の水天宮で行われた「水天宮節分祭」に出席した。国学院大神道文化学部出身で、神職の資格を持つ。桃色の神職用装束に額当をつけ、参加者にお祓（はら）いを行った。豆まきの声かけ「鬼は外、福は内」にちなみ、追い払いたいことには「ソファで寝落ちることですかね」。「ドラマとか映画とかを見ながら、気持ちよくなって。なかなか直らないですね」と明かした。朝から恵方巻きを食べて