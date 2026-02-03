女優の平祐奈が３日、東京・中央区の水天宮で行われた「水天宮節分祭」に出席した。国学院大神道文化学部出身で、神職の資格を持つ。報道陣に神職姿を見せるのは初。桃色の神職用装束に額当をつけ「いつもはひそかに奉仕をしているから、恥ずかしいですね」と照れ笑いを浮かべ「皆さんに良き福をお送りできるように心を込めてご奉仕したい」と意気込んだ。水天宮は大学時代に「一日ご奉仕して、お守りを渡したりとか」と実