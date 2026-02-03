今年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合、日曜・後８時）の放送を契機に、奈良県大和郡山市の「ＤＭＧＭＯＲＩやまと郡山城ホール」で、イベントホール「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」が３月２日に開館される（２７年１月２２日まで）。３日、同館の概要・展示パース図が発表された。奈良県北西部に位置する同市は、大河ドラマの主人公・豊臣秀長が、兄・秀吉とともに１５８５年に郡山城に入り、城主としてまちづ