今季から西武に入団した新助っ人外国人２人が、日本文化「節分」を初体験した。鬼に扮（ふん）した通訳に向かって落花生を投げたのは、アラン・ワイナンス投手（３０）とアレクサンダー・カナリオ外野手（２５）。笑顔で豆まきを終えると、軽やかな足取りで球場を後にした。