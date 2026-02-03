楽天・滝中瞭太投手（３１）が３日、今季に懸ける意気込みを語った。今季のチームは日米通算１６５勝の前田をはじめ、岸や早川ら実績組に加えて藤井やコントレラス、荘司ら競争相手が数多くいる。７年目を迎える中堅右腕は「昨年の結果を見れば、仕方のない補強なのかなと。僕がチームを編成するなら、チームを再建するために必要なこと」と冷静に受け止めた。昨年チームは２ケタ勝利が０人。先発補強は必然だった。今季も“困