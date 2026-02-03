日本将棋連盟は３日、「２０２５年獲得賞金・対局料ベスト１０」（２０２５年１月１日〜１２月３１日が対象）を発表した。藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が４年連続１位。２日制対局を３度挑戦した永瀬拓矢九段が昨年から１つ順位を上げ、２位に浮上。朝日杯で優勝した近藤誠也八段、棋王戦で初めてタイトル戦に出場した増田康宏八段ら４人が初めてランクインした。女流では賞金額が１０００万円から５