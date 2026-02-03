ミラノ・コルティナ五輪に出場するスノーボード・女子ハーフパイプの日本代表が日本時間3日、オンラインで会見した。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催2022年北京五輪銅メダルの冨田せな（26、宇佐美SC）は、本番を直前に控え「今は楽しみな気持ちと、ちょっとドキドキしてる気持ちが半々」と率直な思いを吐露。3大会連続出場となるが、「そこまで大きなプレッシャーも感じてはなくて。自