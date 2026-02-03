俳優の平祐奈が3日、東京・水天宮で行われた「節分祭」に出席。神職の資格を有する平が、自ら神職として祭典に臨み、参列者向けの御祓いを行った。【全身ショット】美しすぎる…神職として節分祭に参加した平祐奈節分祭に先立って、囲み取材に参加した平は「大学時代からご縁をいただいて、水天宮の方とは普段から楽しい時間を過ごしているので、節分祭にご奉仕という大役をいただけてうれしい」と話し、「1年を健やかに過ごせ