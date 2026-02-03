俳優の船越英一郎（65）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ベテラン俳優の食欲に驚く場面があった。同番組には、38年前から親交があるという俳優・高橋英樹（81）とともに出演した。家族仲の話題になり「奥さんがいたからこそ、今元気にこうしてやれる」という高橋は「おいしいものを一緒に食べて、そしてあとで主治医の先生に怒られるというのがパターン」と嘆いた。主治医からは「おいしいも