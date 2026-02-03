タイ国籍の当時12歳の少女が東京のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、タイ警察の幹部は日本人とタイ人の6人が関与している疑いがあるとの見方を示しました。この事件は、去年6月に来日した当時12歳のタイ国籍の少女が母親に紹介された東京・文京区のマッサージ店で違法に働かされ、性的な接客をさせられていたものです。事件を受け、警察庁の幹部は3日、タイの首都・バンコクを訪れ、タイ警察の副長官らと国際的な人身取