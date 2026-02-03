3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表に選出されているソフトバンクの松本裕樹投手（29）が3日、宮崎キャンプで初ブルペン調整し、捕手が座った状態で5種類の変化球も交えながら30球を投げた。「まだまだ、立ち上げ段階でまだまですけど、体のことは問題なくここまで来られている。順調にはきています」この日も握ったWBC球は3ダースを調達してもらい、昨秋以降、使い続けている。乾燥してより滑りやす