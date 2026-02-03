ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子スノーボードハーフパイプ日本代表の会見が行われ、冨田せな選手と小野光希選手、工藤璃星選手の3選手が意気込みを語りました。五輪3大会連続出場で、前回の北京大会で銅メダルを獲得した冨田選手は、大会を直前に控え「楽しみな気持ちとドキドキしている気持ちが半々」「大会に対する不安な気持ちと、楽しみな気持ちと、いろんな気持ちがまざったドキドキです」と心境を明かしました。今大会