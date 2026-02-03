タレントの北斗晶が2月2日に自身のアメブロを更新。翌日に控えたイベントのため、前乗りで横浜を訪れたことを報告した。この日、北斗は午後からは横浜へ移動したことを明かし「明日は、アントニオ猪木さんのお墓のある横浜市鶴見区にある總持寺（そうじじ）で豆まきをやらせていただく」と報告。「埼玉から、朝車で向かうと大渋滞になって間に合わなかったら困るので…」と前乗りした理由を述べ「どうせ泊まるなら横浜中華街に行こ