俳優の川崎麻世が2月2日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが腕を振るった豪華な手料理を公開した。この日、川崎は「昨夜は楽しみにしていた我が家でのワイン会に我々と友達2カップルの夫妻の6人が集まった」と、友人夫妻らを招いてワイン会を開催したことを報告。「皆んなで味わいながら料理研究家の妻の料理を頂きました」（原文ママ）とつづり、自宅にある「ドン・ペリニヨン」などのワインを開けたことも明かした。続けて、