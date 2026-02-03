ラグビー日本代表は３日、都内で会見を開き、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）、永友洋司チームディレクターが登壇した。会見後の囲み取材で永友チームディレクターはジョーンズＨＣと永友氏の任期について「まずは２０２７年（まで）という感じですね」と語った。また、Ｗ杯後については「何も決まっていない」と未定であると明かした。永友氏は現在、リーグワン・横浜からの出向扱いで日本ラグビー協会に所属し