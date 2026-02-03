藤井聡太六冠日本将棋連盟は3日、2025年の獲得賞金・対局料ランキングを発表し、藤井聡太六冠（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将＝が、1989年に統計を出してから過去最高の2億1361万円で4年連続の1位となった。これまでの最高額は、藤井六冠が2023年に獲得した1億8634万円で、2億円を超えたのは初めて。藤井六冠は25年、7タイトル保持から王座を失い六冠に後退したが、同年に棋聖戦の優勝賞金が特別賞金と合わせて5千