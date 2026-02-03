NPBエンタープライズは3日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」などに出場するサポートメンバー14選手を発表し、ヤクルトからは3年目右腕の松本健吾投手（26）が選出された。2月27、28日にバンテリンドームで行われる中日戦「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026名古屋」にサポートメンバーとして参加する26歳は「プラスでしかない。短い間ですけど良い経験になると思う」と笑顔。侍ジャパンのメンバーとの対面に「いろいろな