音楽ユニット「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏこと西宮佑騎容疑者が、乾燥大麻を所持したとして厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されていたことが３日、分かった。ＤｅｆＴｅｃｈは西宮容疑者と米国人のＳｈｅｎとの２人組で、２００５年の「ＭｙＷａｙ」がヒット。同曲を含むファーストアルバム「ＤｅｆＴｅｃｈ」は２５０万枚を超えるヒットを記録した。２００７年に一時