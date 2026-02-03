新日本プロレスは３日、ヤングライオンの村島克哉（２５）と嘉藤匠馬（２３）が海外遠征に出発することを発表した。村島は１日後楽園ホール大会で行われた嘉藤とのヤングライオン杯争奪トーナメント決勝戦を制し初優勝。試合後のバックステージで海外武者修行を熱望していた。遠征先は未定だが、１１日大阪大会では第０試合で壮行試合が決定。嘉藤とのタッグで真壁刀義＆矢野通と激突する。ヤングライオン杯で準優勝となった