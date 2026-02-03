身体にもやさしい、イチゴアフタヌーンティー「ファンケル 銀座スクエア」内の「創作料理 FANCL 令和本膳」では、旬のイチゴを使って繊細な味わいに仕上げた和スイーツや、だしを生かした風味豊かなセイボリーを楽しめる「和の苺アフタヌーンティー」が2026年4月22日（水）まで期間限定で開催されています。「創作料理 FANCL 令和本膳」は、グルテンフリーの玄米イタリアンレストラン。アレルギーのある人、ヴィーガン・ベジタリア