ILLITが“福岡日帰り旅行”を敢行し、話題を集めている。2月2日、ILLITは公式YouTubeチャンネルを通じてオリジナルコンテンツ『SUPER ILLIT』シーズン3の第1話を公開した。【写真】『セーラームーン』？日本人メンバーモカのアニメ級ビジュ約9か月ぶりに復活した『SUPER ILLIT』のオープニングは、メンバーへのサプライズ企画でスタートした。新シーズンのティザー撮影だと思って集まったメンバーたちは、「福岡へ日帰り旅行」とい