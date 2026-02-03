総社市役所 総社市が職員に支給した、2025年8月から12月までの時間外勤務手当に、過払いや未払いがあったことが分かりました。 市によりますと、対象となるのは職員30人です。28人に対し1人あたり1万9719円の過払いがあり、2人に対し1人あたり1470円の未払いがあったということです。 誤支給の原因は、2025年7月に導入した勤怠管理システムと給与支払いシステムの連携で、システム上の設定ミスがあったためということで