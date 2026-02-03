週末にかけて寒さが和らぐものの、土日は再び強烈な寒気が南下します。日本海側を中心に大雪となる見込みで、さらに積雪が増えるでしょう。記録的な大雪となっている所ではさらに積雪が増えるため、雪の事故に十分な注意が必要です。関東など太平洋側でも雪の可能性があります。土日は再び強烈な寒気が南下週末にかけて寒さが和らぐものの、土日は再び強烈な寒気が南下するでしょう。上の図は上空1500メートル付近の寒気の予想図で