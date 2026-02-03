２日、重慶東駅を出発する高速鉄道列車。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶2月3日】中国では2日、春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」が始まった。昨年6月に開業した重慶東駅は初の「春運」を迎えている。同駅は延べ床面積が122万平方メートルで、西部地域最大の高速鉄道ハブとして、縦横各8ルートからなる中国の高速鉄道網「八縦八横」の重要拠点の役割を担っている。