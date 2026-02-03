岩手県大船渡市は２日、米大リーグ・ドジャースの慈善団体「ロサンゼルス・ドジャース財団」から大規模山林火災の災害見舞金として約３２５万円の寄付があったと発表した。市は山林火災などの災害復旧、復興事業に活用する予定。見舞金には、昨年４月に同財団が実施したオークションの収益の一部があてられた。オークションには、同３月に東京ドームで開催されたドジャース開幕戦で、ミュージシャンのＹＯＳＨＩＫＩさんが日