少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件をめぐり、これまで連邦議会での証言を拒否してきたクリントン元大統領夫妻が、一転、証言に同意したとアメリカメディアが報じました。少女買春の罪などで起訴され勾留中に死亡したエプスタイン氏は、政財界などの著名人と幅広い交友があり、これまでにトランプ大統領やクリントン元大統領との写真などが明らかになっています。こうした中、アメリカメディアは2日、クリントン元