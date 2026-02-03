ネクスコ東日本は3日、路肩に積もった雪の排雪作業を行うとして、以下のインターチェンジやサービスエリアを3日午後8時から翌朝まで緊急閉鎖すると発表しました。閉鎖されるのは以下の日時と区間です。◆2月3日（火）午後8時から4日（水）午前5時まで・長岡IC（上下線出入口）・越後川口SA（下り線）・堀之内IC（上下線出入口）※上下線の堀之内PAは利用できますが、堀之内IC出口は通行不可。う回ルートで所要時