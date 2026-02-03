１月31日に京都サンガF.C.からドイツ１部ザンクトパウリへの加入が発表されたFW原大智が、早くもデビューを果たすかもしれない。藤田譲瑠チマ、安藤智哉も在籍するザンクトパウリは、現地２月３日にDFBポカールの準々決勝で強豪レバークーゼンと対戦する。 試合の前日会見でアレクサンダー・ブレシン監督は、26歳の新戦力が出場する可能性を問われると、「トレーニングは順調でコンディションも良好だ。ベンチ入りは確