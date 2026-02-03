秋篠宮ご夫妻は3日、優れた研究成果をあげた若手研究者をたたえる授賞式に出席し、受賞者らと交流されました。秋篠宮ご夫妻は3日午前、東京・上野で、今後の活躍が期待される若手研究者を対象にした「日本学術振興会賞」と「日本学士院学術奨励賞」の授賞式に出席されました。秋篠宮さまは、25人の受賞者らを前に、去年日本人2人がノーベル生理学・医学賞と化学賞を受賞したことに触れ、学術研究の重要性について話されました。「