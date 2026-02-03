２月１４日バレンタインデー。帝国データバンクでは、今年のバレンタインシーズンに発売するチョコレート価格の動向について、このほど調査・分析を行った。２０２６年のバレンタインチョコは１粒あたり平均価格が４３６円。前年から４.３％の上昇、２年連続で過去最高値を更新した。このうち、「国内ブランド」の平均価格は４１３円（＋８円、＋２.０％）だが、一方の「輸入ブランド」は４６１円（＋３１円、＋７.２％）。