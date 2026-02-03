巨人は３日、春季宮崎キャンプ第１クール最終日を迎えた。昨年ドラフトで支配下含め１２球団１１６人中１１０番目の指名となる育成ドラフト５位で入団のルーキー知念大成外野手(２５)＝オイシックス＝は、キャンプ１軍スタート。この日のフリー打撃では６０スイングで８本のサク越えを放ち、パワーを発揮した。２４年のイースタン・リーグ首位打者、昨年同打点王と打率２位の左打者が、新たな巨人の育成の星を目指してアピ