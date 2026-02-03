リユース市場の拡大を背景に、価値あるものを売却・質入れする文化が、若年層にも徐々に浸透しつつある。1955（昭和30）年に神戸市須磨区で創業した質屋「質ショップコニシ」の代表・小西尚典さんは、家業を継いでから25年にわたり、質屋業界の変化を見てきた。小西さんによると、25年前に家業を継いだ当時は、時計や貴金属といった商材が中心だったが、現在はブランド品を持ち込む客が圧倒的に多くなったという。来店客は女性