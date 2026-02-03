アジア株豪州株上げ縮小、豪中銀が予想外「タカ派」利上げインド株大幅高 東京時間14:06現在 香港ハンセン指数 26774.16（-1.41-0.01%） 中国上海総合指数 4031.07（+15.32+0.38%） 台湾加権指数 32122.23（+498.20+1.58%） 韓国総合株価指数 5238.64（+288.97+5.84%） 豪ＡＳＸ２００指数 8872.00（+93.40+1.06%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83868.75（+2202.29+2.70%） ア