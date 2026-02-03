豪中銀会合後に豪ドル高=オセアニア為替概況 豪ドルは中銀会合後に上昇。12時半の豪準備銀行（中央銀行）金融政策会合は、大方の予想通り0.25％の利上げを決定した。30％程度据え置き見通しが残っていたこともあり、発表直後から少し買われると、声明での強気姿勢もあって、その後も上昇。声明で直近の大幅なインフレを確認、当面高い状況が続くなどの表現があり、追加利上げへの期待が広がった。その後の総裁の会見でもイン