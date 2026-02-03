東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 中銀政策金利（2月）12:30 結果3.85% 予想3.85%前回3.60% ※要人発言やニュース 【日本】 片山財務相 高市首相の「ホクホク」発言は円安メリット強調してない 日米財務相共同声明に沿って必要に応じて適切に対応する 【米国】 国土安全保障長官ノーム氏 即座にミネアポリスの現場にいるすべての警官にボディカメラを配備す