中京テレビ『キャッチ！』の天気予報を担当する石橋武宜キャスターが2日、自身のXを更新し、第1子誕生を発表した。【写真】中京テレビ『キャッチ！』お天気の石橋武宜キャスター、我が子を抱く姿生まれたばかりの我が子を抱く姿とともに、「きょう番組でお伝えしましたが先週、第一子が誕生しました母子ともに健康です」と報告。「痛みに耐えながら一生懸命に母親になろうとする妻元気に産まれてくれた子に感謝です！」と