乾燥大麻を所持したとして、関東信越厚生局麻薬取締部が2日、音楽デュオ「Def Tech」のMicroとして活動する西宮佑騎容疑者（45）を麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕していたことが3日、関係者への取材でわかった。関係者によると、西宮容疑者は2日、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑い。2日に捜索が行われ、現行犯逮捕された。麻薬取締部は認否を明らかにしていない。Def Techはハワイ出身のShenと西宮容