薬物の乱用を防ごうと、警視庁はお笑いタレントのヒコロヒーさんを起用した啓発動画を公開し、3日、感謝状を贈りました。お笑いタレント・ヒコロヒーさん「（薬物に）手を出したらいかに大変なことになるか。幅広くいろんな方に知っていただきたいなと思います」警視庁は3日、お笑いタレントのヒコロヒーさんが出演する、薬物乱用防止の啓発動画を公開し、感謝状を贈りました。若い世代を中心に違法薬物の検挙数が増加していること