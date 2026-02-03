トマト銀行が大幅反発し、昨年来高値を更新した。３日、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）決算を発表。純利益は前年同期比１８．８％増の１５億６０００万円だった。通期計画に対する進捗率は８４％に上り、業績の上振れの可能性が意識されたほか、株主優待制度の導入も公表し、株価の刺激材料となった。トマト銀は岡山県地盤の地銀。資金運用収益が増加した一方、与信関連費用が減少した。株主優待制度は、毎年３