ＦＪネクストホールディングスが後場急騰し、新高値となっている。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。売上高予想を従来予想の１２５０億円から１３９０億円（前期比２３．６％増）、営業利益予想を９６億円から１３５億円（同４２．３％増）に引き上げた。営業利益は６期ぶりに過去最高益を更新する見通し。同時に期末配当予想は特別配当６円を加え３４円とし、年間配当予想は６２円（