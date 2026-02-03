ハウス食品グループ本社 [東証Ｐ] が2月3日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.1％減の156億円に減り、通期計画の203億円に対する進捗率は5年平均の86.4％を下回る76.9％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比56.7％増の46.8億円に拡大する計算になる。