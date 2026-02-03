この記事をまとめると ■東京にあるマツダトランスアオヤマが1周年を記念したイベントを開催する ■コンセプトカー展示とロータリー形状の限定ケーキに加えて都心の試乗が目玉だ ■マツダ車を「買う」よりも「好きになる」という意味合いのある粋なイベントだ マツダのもち味が体感できる特別なイベント 表参道でクルマの話をしなくても、「なんかマツダっていいかも」と思わせる場所がある。南青山の「マツダトランスアオヤマ」