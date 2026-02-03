日本サッカー協会が2月3日付で発表日本サッカー協会（JFA）は2月3日、最新の移籍リストを公表した。今回のリストには、いずれのクラブとも移籍交渉が可能な選手として、馬渡和彰や都並優太ら10名が名を連ねている。リストには、松本山雅FCに所属していた馬渡和彰や、奈良クラブに所属していた都並優太らが掲載された。また、ブラウブリッツ秋田の畑潤基やアスルクラロ沼津の赤塚ミカエルダモッタ、ヴァンラーレ八戸のピーダー