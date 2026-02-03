「ニデック」の株式公開買い付けを巡りインサイダー取引に関与したとして、証券会社の元取締役らが東京地検特捜部に逮捕された事件で、取引に顧客の口座が使われた疑いがあることがわかりました。【映像】三田証券の周辺の様子三田証券の元取締役・仲本司容疑者（52）は、ニデックが工作機械メーカーの株を公開買い付けするとの未公開情報を知り、松木悠宣容疑者（44）らとともに機械メーカーの株をおよそ23億5000万円分買い付