特別に冷え性というわけでもないのに、なんとなく体が重い、疲れが抜けにくい、顔色が冴えない…。そんな不調を感じ始めるのが、ちょうど40代前後の時期です。「寝不足かな」「年齢のせいかな」と流してしまいがちですが、実はこの状態、体の中で血流がうまく巡らなくなっている“隠れ血流低下”が関係している可能性があります。血流が落ちると、疲労も老け見えもたまりやすくなる血液は、酸素や栄養を全身に届け、老廃物を回収す