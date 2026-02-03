男性がなかなか謝らないと、「反省していないの？」「自分の非を認めない人なの？」と感じてしまうもの。しかし実際には、「悪い」と思っていても謝れなくなってしまう男性は少なくありません。そこにはプライドだけでは説明できない心理の壁が存在しています。「謝る＝負け」と感じてしまう思考男性の中には、謝罪を「自分の価値が下がる行為」と無意識に結びつけている人がいます。責められている状況で謝るほど、立場が弱くなる