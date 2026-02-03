お笑いコンビ・ニッチェが３日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演した。番組のパーソナリティーを務めるナイツとニッチェは、ともにマセキ芸能者に所属している。ニッチェは昨年暮れに開催された女芸人Ｎｏ．１決定戦「ＴＨＥＷ２０２５」で優勝したが、主要なお笑い賞レースでマセキ芸能者所属の芸人が優勝するのは初めてだったという。マセキ芸能者のトップに君臨するウッチャンナン